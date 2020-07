L’opinione: “La conferma di Beppe è il primo passo per la ricostruzione”

L’ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, commentando la notizia del giorno in casa viola

Iachini riconfermato sulla panchina della Fiorentina:

E’ una persona seria, sono contento per lui. Con lui ho vissuto le Olimpiadi di Seul. E’ una persona competente. A Firenze può essere un calmieratore e un gestore di uomini. Ma serviranno dei rinforzi, perché non gli si possono chiedere miracoli. E’ un primo passo per la ricostruzione della Fiorentina