L’opinione: “Italiano è uno dei migliori allenatori della nostra Serie A”

Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai, non ha dubbi

"Credo che Italiano sia uno dei migliori allenatori della Serie A": con queste parole Riccardo Cucchi su Twitter definisce il tecnico gigliato ex Spezia. Per la voce storica di Radio Rai e delle partite domenicali del nostro campionato, l'allenatore della Fiorentina è tra quelli più bravi in Italia. Dopo il miracolo ottenuto lo scorso anno, terminato con la salvezza del club ligure, adesso Italiano viene molto apprezzato anche in riva all'Arno sulla panchina viola.