L’opinione: “Iachini è lontano dalla quadratura del cerchio. Questa Fiorentina è troppo molle”

Alessandro Bocci ha espresso la propria opinione in merito ai delicati giorni in casa Fiorentina:

Non mi aspettavo niente dal faccia a faccia di oggi, però Iachini è un allenatore a rischio. Era difficile immaginare che al primo temporale sarebbe stato cambiato l’allenatore, anzi sarebbe stato allarmante. Sono molto deluso dalla partita con la Sampdoria, lo sono ancora di più di quella di Cesena. Questa non mi sembra una squadra di Iachini, la vedo troppo molle, mi sembra che ci sia qualcosa di irrisolto. Vedo la Fiorentina giocare con troppa sufficienza e non mi sembra la stessa del post lockdown, 4 punti in 4 partite sono pochi. Mi sembra che Iachini sia lontano dalla quadratura del cerchio. Come prima cosa va ritrovata la solidità difensiva.