L’opinione: “Fourneau è bravo, ma non ha ancora esperienza”

Simone Pagnini, esperto del mondo arbitrale e nostro collaboratore, commenta a Lady Radio la designazione di Fourneau per la gara Fiorentina-Udinese.

Nell’analisi della scorsa settimana dicemmo che Fourneau aveva arbitrato alla grande contro la Juventus e qualcuno ha detto che era stato declassato e mandato a fare il quarto in Serie B. Non stato così perché in una settimana farà tre partite e verrà proprio a Firenze per la gara contro l’Udinese. Basterebbe conoscere come funzionano le cose nel mondo arbitrale. Fourneau è alla quinta partita in Serie A non diamogli molte responsabilità, è un giovane arbitro che sta facendo bene, ma resta sempre un giovane con poca esperienza.