L’opinione: “Con Belotti la Fiorentina sarebbe tra le prime 7. Viola non inferiore al Milan”

Luca Calamai (le sue pagelle dopo la vittoria di Udine) ha parlato a Radio Bruno:

Montiel ha una capacità di entrare in partita che non è da tutti, ha tecnica e qualità, oltre ad avere un feeling naturale con Vlahovic. Mi ricorda Robbiati, magari fosse lui. Prandelli ha chiesto delle cose ai suoi giocatori ed è stato ascoltato, ho rivisto i giocatori al loro posto. Sottil lo avrei tenuto, può diventare un giocatore top, inoltre fa più gol di Chiesa e poteva restare e dare un ricambio a Callejon, ha un carattere difficile come tutti quelli bravi ma allo stesso tempo è speciale. Se la Fiorentina avesse Belotti sarebbe tra le prime 7 del campionato, i problemi ruotano intorno all’attacco, non vedo la Fiorentina inferiore al Milan