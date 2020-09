L’opinione: “Commisso, a Firenze non si può vivacchiare. I Della Valle hanno pagato questo”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci.

Responsabilità del comune sicuramente, e sono gravi. Lo stadio della Fiorentina bisognerebbe tenerlo bene. Finché non vedo strette di mano e accordi resto pessimista, molto scettico. Il Torino? Il vantaggio su Giampaolo, ma manca di due pedine a centrocampo. Il regista penso possa essere Duncan che non ha le stesse geometrie, Questo è un vantaggi che si concede al Torino. Entrambe sono una grande incognita, per la particolarità della stagione. Tra Murru e Biraghi? Il viola, ma Murru è la riserva dell’infortunato Rodriguez che invece se la gioca con Biraghi. Nessun attaccante dal mercato? Pensavo che la cessione di Chiesa potesse essere propedeutica all’acquisto di un attaccante. Mi sembra che l’assetto scelto da Iachini sia quello grossomodo. Credo che tutto ruoti intorno al nazionale azzurro. Le parole di Commisso? La Fiorentina deve lottare per l’Europa, l’anno scorso in questo senso lo possiamo definire un fallimento. Lo merita per diritto, non può vivacchiare. E’ il motivo che ha generato il malumore verso i Della Valle.