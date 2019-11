L’opinione: “Chiesa? Non doveva giocare con la febbre. Boateng non in condizione”

Di seguito un estratto dell’intervento di Claudio Desolati ai microfoni di Lady Radio: “Chiesa? Se aveva la febbre non poteva dare il 100%, l’allenatore non avrebbe dovuto farlo giocare. Sarebbe stato meglio schierare un giovane oppure un altro giocatore che anche se con meno minutaggio nelle gambe stava bene. L’attacco a Cagliari? La Fiorentina deve andarci con una punta, è fondamentale per la squadra. Vlahovic mi pare evidente che non sia molto gradito al tecnico, forse si muove poco… Boateng? Non è più il calciatore di una volta, non mi pare in condizione”.