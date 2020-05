Il giornalista Ubaldo Scanagatta è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Uno che faccia sempre gol è assolutamente necessario. Chiesa via per prendere Belotti? Lo farei, ma con la garanzia di avere un centrocampo funzionante dietro. In precedenza abbiamo proposto sempre tocchi laterali, soprattutto con Milenkovic che poi magari fa un gol di testa ma non costruisce…”