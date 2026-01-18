VIDEO VN - Toni e il rigore col Sassuolo: “Ha fatto traboccare il vaso”

Tutto il mondo del calcio, e non solo, ha espresso il proprio cordoglio dopo la scomparsa di Rocco Commisso. Massimo Lopes Pegna, corrispondente de La Gazzetta dello Sport negli Stati Uniti, ha voluto ricordare il Presidente della Fiorentina con un messaggio su Facebook:

L'avevo conosciuto nel 2017 quando acquistò i New York Cosmos. Poi l'avevo rivisto nel 2018 quando stava per comprare il Milan. Rocco si arrabbiò perché disse di essere stato ingannato e a un passo dalla firma. Uno sgarro. Finalmente era riuscito a sbarcare in Serie A con la Fiorentina l'anno successivo.

Il messaggio completo: