Lo zio di Castrovilli: “Ho sempre creduto in Gaetano, ora voglio che diventi una bandiera della Fiorentina”

La favola di Castrovilli ha unito la Fiorentina e il suo paese natale, Minervino, che è letteralmente impazzita per il baby fenomeno pugliese. Il sito Minervinolive, ha intervistato lo zio del giocatore, Nimbo Superbo:

Mi ricordo quando Gaetano giocava per strada con gli amici o nella squadra del paese, e un mio amico una volta mi disse di andarlo a vedere, definendolo un fenomeno. La prima volta che l’ho visto faceva già cose pazzesche, così ci muovemmo per fargli avere un provino a Bari. Quel periodo fu un sacrificio veramente grande, perchè la società voleva che qualcuno lo portasse e lo riportasse a casa tutti i giorni, e l’ho fatto io, ma a Bari tutti impazzivano per lui. Il mister mi disse di fare un sacrificio per Gaetano, perchè non aveva mai visto un ragazzo del suo talento. Per me è una favola, uno spettacolo, ma ci ho sempre creduto, perchè ero convinto che Gaetano sarebbe riuscito ad arrivare dove è adesso. Mi auguro che rimanga a Firenze tutta la carriera e diventi una bandiera.