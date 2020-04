Lo stadio intitolato a Commisso diventa un ospedale da campo

Mentre Rocco Commisso continua a stare vicino a Firenze con le sue iniziative benefiche, anche dall’altra parte dell’oceano il suo aiuto inizia a farsi sentire. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, mentre ieri sono state distribuite più di 4500 uova di pasqua da parte della Fiorentina, ai medici e gli infermieri che combattono in prima linea il Coronavirus negli ospedali fiorentini, a New York lo stadio della Columbia University, il Rocco Commisso Field, è stato riconvertito ad ospedale da campo.