Lo Monaco: “Montella? Esonero dettato dalla pancia dell’ambiente. Cutrone e Vlahovic…”

Pietro Lo Monaco, dg del Catania, ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina era partita con l’entusiasmo della nuova proprietà, poi ha avuto degli incidenti di percorso. Il compito della Fiorentina è quello di mettere in piedi una squadra che dia soddisfazioni al pubblico viola e non si fa dall’oggi al domani, ma è un processo duraturo. Per mesi poi ha giocato senza punte, ora c’è Cutrone che può essere un buon riferimento lì davanti, così come Vlahovic, che può solo migliorare. La vittoria di Napoli è importante, dà tranquillità all’ambiente. Montella? Pensavo ci fosse un po’ più di pazienza. Non mi pare che la società gli abbia messo a disposizione chissà quale organico. Si sarebbe salvata in modo sereno e questo era l’obiettivo. Il cambio di guida tecnica è stato dettato più dalla pancia dell’ambiente”.