Liverani: “La Fiorentina non meritava di perdere. I fischi sono normali. I due rigori non dati…”

Il tecnico del Lecce ed ex viola, Fabio Liverani, è intervenuto a Radio Sportiva il giorno dopo la vittoria contro la Fiorentina:

E’ stata la partita di sofferenza che mi spettavo, la Fiorentina è un’ottima squadra che arrivava da due sconfitte. Abbiamo subito un po’ troppo la Fiorentina per i primi 20-25 minuti, poi abbiamo trovato le nostre distanze provando a ribattere colpo su colpo. Faccio fatica a capire come si possa non vedere i contatti su Farias e soprattutto su Shakhov, non capisco il protocollo del Var. Addirittura su Shakhov è stato fischiato fallo contro, vorrei capire come sia fattibile una cosa del genere. La Fiorentina? La piazza ha aiutato e supportato la squadra per 90 minuti, la Fiorentina non meritava di perdere per le occasioni create. La squadra ha cercato di lottare in maniera unita. E’ normale che in una piazza come la Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva, possano arrivare dei fischi dopo la fine della gara.