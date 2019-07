Vlahovic: “Sono qui per giocare. Voglio ripercorrere le orme di Chiesa”

Al termine della prima amichevole stagionale da parte della Fiorentina contro il Val di Fassa Team terminata con il punteggio di 21-0, due tra i protagonisti della gara come Dusan Vlahovic e Tofol Montiel hanno tenuto una conferenza nella sala stampa adiacente al campo Cesare Benatti. Queste le parole di Dusan Vlahovic:

“Queste amichevoli ci servono per prepararci fisicamente per la stagione e trovare il massimo feeling e fiducia tra di noi. Dualismo con Simeone? Devo allenarmi bene e crescere ma sono qui per giocare. Io cerco di ricoprire il mio ruolo lavorando e allenandomi per migliorarmi e crescere.

Il terzo gol? Ho provato con un colpo di tacco. Sono d’accordo è stato un gran gol ma devo ringraziare Beloko per la gran palla. In questi giorni il mister mi sta aiutando spiegandomi e insegnandomi i movimenti che devo fare da centravanti”.

Sul fatto di essere sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via dal campo: “Sono molto contento quando veniamo sul campo e sentiamo gli applausi e il calore del nostro pubblico. Mi è dispiaciuto l’anno scorso che non abbiamo potuto far di più. Speriamo quest’anno di fare un cammino differente rispetto alla passata stagione.

Chiesa? È un giocatore straordinario. Tutti noi speriamo di diventare come lui un giorno. Il calore e l’affetto dei tifosi fiorentini, che sono straordinari, aiuta molto i giovani come noi.”

