Pradè sul rinnovo di Ranieri: “Altro tassello importante, accordo di cinque anni”

Luca Ranieri ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2024. In conferenza stampa, insieme al difensore classe 1999, c’è anche il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le sue parole:

Altro tassello, importante, accordo di cinque anni. Sono contento perché Luca è un ragazo serio, mi piace come calciatore, ha voglia di crescere, si applica. Fa parte di quel percorso che ci siamo detto a inizio stagione, cioè annaffiare via via le pianticelle.