LIVE – Iachini: “Ottimista per Castrovilli, a centrocampo lavoriamo su movimenti e inserimenti. Gasperini? Stop alle polemiche”

Alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, Beppe Iachini prende la parola come di consuetudine al mattino, per presentare l’importantissimo match contro i nerazzurri: “C’è amarezza, sia a Milano con l’Inter che contro la Juventus il risultato è stato penalizzante per la prestazione fatta, siamo sempre stati pericolosi e in partita ma potevamo essere ancora più incisivi. L’episopdio del secondo rigore ci ha un po’ demoralizzato, ma domani affrontiamo un’altra squadra che gioca a memoria e dobbiamo sfoderare una grande prestazione. Castrovilli? Quando un ragazzo esce dal campo in quel modo un po’ di apprensione c’è: è stato seguito dallo staff medico, abbiamo un altro allenamento e se sarà tutto ok, sarà della partita. L’importante è che non sia successo niente, sono felice per lui e sono ottimista per vederlo in campo. Gasperini? Dobbiamo pensare al campo, anche i nostri tifosi saranno concentrati sulla partita e sul fare il tifo per la nostra squadra. In campo queste cose sono sempre esistite, il tifoso fiorentino è ironico e sono convinto che domani lascerà passare e non andrà oltre con insulti che lasciano l’amaro in bocca. Ci sono state delle polemiche, a cui i nostri tifosi hanno risposto: adesso è bello chiudere e ricominciare, dobbiamo smorzare i toni e goderci la partita. Anche io in passato ho subito insulti da parte dei tifosi del Genoa”.

“Pochi gol? Abbiamo attaccanti giovani, ci sta che ogni tanto sbaglino i movimenti e che sfumi la possibilità di fare un gol. Ma mi aspetto i gol dagli attaccanti come dagli esterni o dai centrocampisti, dobbiamo lavorare per farli trovare smarcati e arriveranno sicuramente i gol perché avanziamo sempre con pericolosità nell’area avversaria. L’importante è riempire l’area con maggiore incisività, lucidità e con più uomini ma abbiamo ancora margini di crescita. Replicare la gara di Coppa Italia? L’Atalanta si conosce da quattro anni, ha giocatori bravi fisicamente e tecnicamente e con una giocata può mettere la gara sui binari che preferisce, è una squadra che si conosce e gioca a memoria. Dovremmo fare una grande partita, organizzata nelle due fasi e con intensità per andare al loro passo e mai passivi. Caceres? Rientrerà stasera, valuteremo quale è il suo stato di forma tenendo presente che ha affrontato un volo lungo”.

Sul centrocampo: “Mi piace che i centrocampisti giochino con qualità, si inseriscano in area avversaria. In questo senso dobbiamo crescere nella chimica con gli attaccanti ma ci stiamo lavorando. Badelj e Pulgar occupano la stessa posizione, ma con gli interni stiamo lavorando sugli inserimenti e per questo ho scelto Ghezzal a Torino. Non solo due punte, ma anche le mezz’ali che creano la superiorità numerica ed essere ancora più propositivi e senza dare punti di riferimento”.

