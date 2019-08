Pradè: “Pulgar qui anche grazie a Pizarro. Ho dovuto lottare col suo agente”

Altro giro, altra presentazione in casa Fiorentina. Oggi è il giorno di Erick Pulgar, trattativa definita negli ultimi due giorni per dare un nuovo centrocampista a Montella. Ad accompagnare il cileno in sala stampa ci sono anche Daniele Pradè e Joe Barone.

“Ringrazio Erick per averci scelto, aveva situazioni più vantaggiose ma ha scelto noi. E’ un calciatore che ci piace tantissimo, la trattativa è iniziata i primi di luglio. Mi dispiace che sia finita così tardi, mi dispiace per i miei amici del Bologna. Non abbiamo esercitato la clausola, volevamo partecipare insieme con loro e la percentuale sulla rivendita permetterà al Bologna di fare un’ulteriore plusvalenza se il giocatore farà bene. Non ci sono clausole rescissorie, questa è stata una grande battaglia con il suo procuratore (ride, ndr).

La scelta è tecnica, Pulgar è in Italia da 4 anni, ha avuto una crescita grandissima, è diventato leader e giocatore internazionale. In più è sponsorizzato fortemente dal mio amico Pek Pizarro che me ne ha parlato tante volte. Il ruolo? Vogliamo avere giocatori forti, anche nel 2012 non era semplice per Montella far giocare insieme Aquilani, Pizarro e Borja. Erick potrà giocare accanto a Badelj in un centrocampo a 2, oppure un centrocampo a 3 sfruttando le caratteristiche di Benassi, Castrovilli e Zurkowski. Commisso mi aveva chiesto di prendere giocatori forti e possibilmente senza tatuaggi, giocatori forti li ho presi ma tra Boateng e Pulgar… (ride)”.