Kevin Agudelo: “Mi ispiro a James Rodriguez, sono nel posto giusto per migliorare”

Il Ds Daniele Pradè presenta ai media il calciatore colombiano Kevin Agudelo (La Scheda), queste le sue parole:

Quali sono le mie caratteristiche ed i calciatori a cui mi ispiro? Ho sempre ammirato i calciatori colombiani che sono venuti a giocare in Europa. Un esempio ed un modello è James Rodriguez. Io mi considero una mezzala, un centrocampista completo. Credo di aver qualità offensive e difensive per aiutare la squadra in entrambe le fasi. Ci sono molte cose che devo migliorare ed apprendere, spero di farlo alla Fiorentina rubando segreti dai giocatori di esperienza in rosa. Sono nel posto giusto per dimostrare il mio talento.

Se un giorno posso diventare un regista alla Pizarro? Si, credo che lavorando molto potrei diventarlo. Serve un periodo di adattamento. Potenziando le mie doti tattiche e di passaggio potrò interpretare il ruolo al meglio. Tuttavia non mi posso paragonare a giocatori come Pirlo e Pizarro, ma piano piano dimostrerò in campo le mie qualità.

Se sono pronto ad accettare la panchina e lavorare molto in allenamento? Si, ne sono consapevole. Devo lavorare molto, però posso giocare in tante posizioni, anche come mezzala o come centrocampista offensivo. Farò tutto quello che mi viene chiesto. Una volta che avrò l’opportunità di scendere in campo farò il mio meglio con tranquillità.

Perchè ho scelto Firenze? La decisione non è stata difficile. Il club è molto grande ed ha idee nuove, vuole crescere. Sono stato aiutato dalla mia sposa e da mia madre, tutti hanno accettato la decisione. Non conoscevo Firenze ed effettivamente, una volta arrivato qui, mi sono innamorato della città. Nella prossima sfida di campionato (contro l’Atalanta) incontrerò due colombiani molto forti che stimo molto. Se entrerò in campo li affronterò da avversari. Io e mia moglie ci siamo sposati molto giovani, siamo sempre stati insieme nel bene e nel male. Tre anni fa, quando giocavo nelle divisioni inferiori, non avevo abbastanza soldi per comprarmi le scarpe da gioco. Mia moglie mi ha sempre sostenuto e mi ha regalato un paio di scarpe che ho tenuto fino al mio debutto da professionista. È una persona incredibile.

Se ci sono giocatori colombiani in Italia con cui sono in contatto. I colombiani che giocano in Italia stanno avendo una grandissima carriera. Non ho molti contatti con loro ma guardo sempre le loro partite, quando Cuadrado attacca come terzino mi piace molto. Juan è una bellissima persona. Zapata del Genoa è forse il mio migliore amico colombiano in Italia.

Se sogno la nazionale? Certamente è il mio sogno fin da bambino, sarebbe incredibile per me. Qualche mese fa sono stato convocato nell’under 23 ed è stata un’emozione unica. Ho sempre voluto rappresentare il mio paese. Per ora, rimanendo nel presente, il primo obiettivo è lavorare e migliorare per la Fiorentina.

Come è stato il passaggio dalla Colombia all’Italia. Sto vivendo un sogno, da bambino ho sempre sognato di giocare in Europa. È stato tutto molto veloce però sono felice, ho il cuore pieno di gioia. Il club crede nelle mie potenzialità e mi sta dando una grande possibilità. Adesso voglio sdebitarmi in campo, dimostrando tutto quello che posso fare. Non devo farlo a voce, devo mostrarlo in campo passo dopo passo con la maglia della Fiorentina.