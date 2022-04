Italiano: “Cabral in crescita, domani tocca a lui. Odriozola è KO”

Il tecnico gigliato interviene in conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina-Empoli, la 31° giornata di Serie A, in scena al Franchi domani

Paolo Poggianti

Vincenzo Italiano presenta la gara contro gli azzurri di Andreazzoli (le sue parole). Il tecnico gigliato interviene in conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina-Empoli, 31° giornata di Serie A, in scena domani allo stadio "Franchi" di Firenze.

Italia fuori dal Mondiale - C'è dispiacere per tutto il Paese ovviamente, per la seconda assenza ai Mondiali. Ho seguito il percorso e i ragazzi hanno dato il massimo. Poi nel calcio ci sono episodi sfortunati che possono capitare. È un dato di fatto che l'Italia è campione d'Europa, poi si può sempre fare meglio. Tanti ragazzi della nostra squadra andranno al Mondiale, mi auguro che questa loro gioia venga riportata in campo domani.

Cose da non rivedere dell'andata - Credo che ogni partita abbia una storia diversa, quella è andata così. Negli ultimi minuti abbiamo perso la concentrazione, domani dopo una pausa servirà averla al massimo per tutti i 90'. Prestare attenzione all'Empoli che ha vinto tante gare in trasferta e sa essere concreto là davanti. Arriviamo anche consapevoli della grande prestazione fatta a San Siro, mi auguro che si possa vedere una Fiorentina arrembante domani.

Cabral - È in crescita, per come lo vedo in allenamento, per i dati raccolti. Domani sarà della partita. Giusto che domani dimostri di essere un giocatore da Fiorentina perché ha qualità per essere importante. Un ragazzo del '98 è ancora giovane, può crescere ogni giorno. Penso sia arrivato il momento giusto per esprimersi, cercheremo di metterlo nelle condizioni di far bene.

Obiettivi e ricompense - Ad oggi potevamo avere qualche punto in più per il coraggio, per il modo diverso di stare in campo. Questa piazza, con questi tifosi e questo amore deve avere una squadra che cerca sempre di vincere. La squadra lo ha percepito, fin dal mio primo discorso in ritiro. Ci sono rischi, ma ognuno lavora per mettere in campo ciò che vuole esprimere. L'obiettivo di entrare tra le prime otto in classifica è figlio del coraggio che abbiamo messo in campo. Inoltre crediamo ancora nella qualificazione alla finale di Coppa Italia. Insieme alla voglia di vincere e divertire il nostro pubblico. Crediamo in quello che stiamo proponendo.

Ramadani - Qui sto bene, ho un contratto. Il mio agente non cambia niente, ho dei consulenti che mi stanno vicino per cercare di crescere professionalmente. Il mio unico pensiero è quello di far bene e vincere più partite possibili nelle prossime nove.

Roma, Lazio e Atalanta - Dall'inizio dell'anno galleggiamo in quella zona di classifica, chi avrà più continuità otterrà qualcosa di importante. Per noi sarebbe la ciliegina per un campionato buono. Vedremo in fondo se saremo riusciti a fare un capolavoro.

Il recupero con l'Udinese - Una data come un'altra per collocare la partita. Anche perché noi abbiamo la Coppa da giocare, non viene falsato nulla. Per me sono tre punti, per raggiungere certe posizioni in classifica non può essere influenzato dal giocarla prima o dopo.

Rientro dei Nazionali - Siamo nati 8 mesi fa, non puoi preparare una partita in due giorni con giocatori stanchi o mentalmente altrove. Ci sono difficoltà che abbiamo palesato in precedenza, cercheremo di limitarle. Dobbiamo adeguarci e fare il meglio possibile. Anzi, rispetto alle altre volte abbiamo avuto un giorno in più per mettere dentro concetti per la partita.

Empoli - Ha un sistema di gioco che ti mette in difficoltà, attaccano sempre la profondità. Hanno un trequartista che se lo lasci giocare ti mette in difficoltà. Vediamo se siamo maturi e se in due allenamenti metteremo dentro i concetti giusti per l'Empoli.

Odriozola - Non è disponibile per domani. Ancora non sta bene col ginocchio, domani toccherà a Venuti da buon fiorentino.

Ikoné - Non c'è stata una partita da quando è arrivato che non è stato messo in campo. Dall'inizio o a gara in corso. Credo che dai 16 mt gli si possa innescare qualcosa di diverso per essere più concreto e finalizzare le occasioni. È un ragazzo che ci tiene e son convinto che i goal li farà. Ci lavoriamo ad ogni allenamento, ogni seduta.