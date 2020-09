LIVE! Fiorentina-Lucchese 0-0 p.t. Chance in avvio per Lirola, poi palo di Pezzella

Meno di due settimane all’inizio della Serie A 2020/21. La Fiorentina di Iachini si avvicina a passi svelti alla gara d’esordio contro il Torino, e lo fa questa sera affrontando proprio al Franchi la Lucchese nella seconda amichevole del suo precampionato dopo quella disputata (e vinta per 8-0) contro la Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali e la diretta testuale della partita.

FIORENTINA: Terracciano; Caceres, Pezzella (C), Igor; Lirola, Amrabat, Duncan, Saponara, Venuti; Kouamè, Ribery. All. Iachini. A disp.: Ghidotti, Dalle Mura, Illanes, Eysseric, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Agudelo, Montiel, Brancolini.

LUCCHESE: Coletta, Cellamare, Papini, Cruciani, Solcia, Benassi (C), Nannelli, Meucci, Bitep, Convitto, Molinaro. All. Monaco. A disp.: Forciniti, Bartolomei, Pardini, Kosovan, Falivene, Panati, Panariello, Fazzi, Lionetti, Locurto, Mazzotta, Scalzi.

LIVE:

15′ – Altra occasione per Lirola, rapido a rientrare sul destro all’interno dell’area ma ancora una volta impreciso al momento della conclusione; nel 3-5-2 di Iachini sta giocando lui a sinistra con Venuti sul lato opposto.

14′ – Meno brillante al contrario il primo quarto d’ora di Ribery.

13′ – Ottimo avvio da parte di Saponara, sempre nel vivo del gioco: stavolta una sua iniziativa porta alla conclusione (respinta dalla Lucchese) di Amrabat.

12′ – Sugli sviluppi del corner ci prova Caceres con un mancino sbilenco che finisce altissimo sopra la traversa.

11′ – Apertura di Saponara all’indirizzo di Venuti, che tenta il cross: palla intercettata da Papini e calcio d’angolo.

9′ – La Fiorentina ha già preso in mano la gara e gestisce il possesso in attesa di trovare un varco.

7′ – Fiorentina ad un passo dal vantaggio! Pezzella stacca e colpisce di testa il pallone servito da calcio d’angolo da Saponara: Coletta resta immobile, ma la palla sbatte sul palo e viene spazzata via dalla retroguardia della Lucchese.

6′ – Ancora un taglio interessante del 9 in maglia rossa, stavolta imbeccato da Nannelli, ma ancora una volta partiva da posizione di off-side.

4′ – Si rivedono in avanti gli ospiti con un buon taglio in smarcamento di Bitep: fuorigioco e punizione per la Fiorentina.

2′ – Doppio errore in disimpegno per Caceres: l’uruguaiano regala una potenziale ripartenza alla Lucchese che termina comunque con un nulla di fatto.

1′ – Subito una buona chance per i viola (oggi in completo bianco), con Lirola che aggancia difettosamente in area il buon invito da parte di Venuti dalla fascia opposta e non riesce a concludere.

1′ – Partiti! Inizia Fiorentina-Lucchese.