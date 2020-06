Pol Lirola, terzino della Fiorentina, ha parlato a Dazn all’intervallo della gara contro la Lazio:

“Sapevamo che non era una partita facile, anche per le condizioni in cui stiamo giocando. L’aspetto mentale è difficile, ma vogliamo entrare così anche nel secondo tempo e fare il secondo gol. Ribery? L’ho visto bene, ha segnato un gol devastante”