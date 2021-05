Lirola Sr: “Non vuole tornare a Firenze, nel suo futuro solo il Marsiglia”

Le dichiarazioni del padre del terzino catalano non lasciano spazio a grandi interpretazioni: Lirola ha trovato l'ambiente ideale in Provenza

Il giornale La Provence si concentra sul futuro di Pol Lirola, in prestito dalla Fiorentina al Marsiglia. Definito l'unico giocatore, tra gli acquisti invernali, che ha pienamente convinto lo staff e i tifosi dell'OM. Il suo rendimento in Ligue 1 ha convinto la dirigenza a riscattare il classe '97, per quanto ci sia da lavorare sull'oneroso riscatto da pagare ai gigliati. Lirola da parte sua non ha mai nascosto di voler continuare la sua avventura "sotto il sole provenzale".