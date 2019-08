“Grazie Sassuolo! Ci tenevo a ringraziare a tutti, dottore Squinzi, pres, direttori, allenatori, preparatori, compagni, fisio e dottori, magazinieri, adetti stampa, etc… per questi 3 anni bellissimi! Per sempre uno di voi!”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Pol Lirola, il nuovo terzino destro della Fiorentina. Arrivato ieri in treno a Firenze, da oggi è a Montecatini al lavoro con la squadra.