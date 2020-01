Lirola: “Emozione indescrivibile, il gol è per i tifosi. Ora siamo più squadra”

Si è fermato nella pancia del Franchi per commentare la partita (QUI le nostre pagelle) anche Pol Lirola:

“Non ci sono parole per descrivere la sensazione del gol. Ce l’abbiamo fatta, godiamoci la vittoria ma domani pensiamo al campionato. Penso che una vittoria così ci darà consapevolezza. Primo tempo alla grande, adesso abbiamo vinto due partite e pareggiata una, abbiamo più compattezza e siamo più squadra. Sono più sereno, più libero, il Mister ci fa lavorare e si vede da come scendiamo in campo. Partiamo sempre forte, lavoriamo molto. Quando giochi contro una grande la partita si prepara da sola, non dobbiamo sottovalutare le altre. La dedica? ai tifosi, che sono sempre con noi. ”