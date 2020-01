Lirola: “Chiediamo scusa per i due punti persi, pesa il raddoppio mancato. Fisicamente stiamo meglio”

Ecco cosa ha detto lo spagnolo Pol Lirola dopo l’1-1 contro i felsinei:

Innanzitutto grazie ai tifosi, che ci seguono in massa dappertutto, anche per questo ci teniamo a chiedere scusa per questi due punti persi un po’ ingenuamente. Abbiamo fatto bene le due fasi, peccato solo aver trovato il gol di Marco (Benassi, n.d.r.) e non esser riusciti a trovare il raddoppio, i miglioramenti comunque si vedono e dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando tanto col nuovo allenatore, dal punto di vista fisico stiamo meglio. La paura non c’è, è normale che quando ti manca la vittoria da così tanto tempo alla fine di una partita che stai vincendo non vedi l’ora che finisca. Abbiamo avuto non tanti giorni per lavorare con Iachini, ma oggi si è visto che volevamo lottare tutti insieme e lo abbiamo fatto. Domenica prossima si vedrà una bella Fiorentina.