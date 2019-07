Lirola, Angelozzi assicura: “Gran colpo viola, è un terzino moderno”. Poi parla di Boateng

Guido Angelozzi, ds dello Spezia e ex dirigente del Sassuolo, ha parlato a Tuttomercatoweb del nuovo acquisto viola Pol Lirola: “Per la Fiorentina è un gran colpo. È un terzino moderno, sa attaccare e sa difendere. Spinge in modo impressionante, ha cross, è potente e veloce. Cosa si può chiedergli di più?”. Poi, ha aggiunto su Boateng: “Se la Fiorentina lo ha preso significa che ci crede. Montella saprà come impiegarlo. Il calciatore non si discute”.