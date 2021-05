Lippi chiude al futuro da DT: “Se trovo un presidente che vuol fare tutto lui?”

Le parole dell'ex commissario tecnico

Parla così Marcello Lippi, intercettato da TMW dal palco del Teatro Comunale di Pietrasanta in occasione dell'evento "Calcio a tutto tondo". L'ex tecnico della nazionale italiana, accostato in più occasioni anche alla Fiorentina come possibile DT, ha di fatto chiuso l'opportunità di questo ruolo futuro: