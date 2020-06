L’intervento: “Franchi? Le opere passano, i luoghi restano. Con nuovo stadio doppia perdita”

Tramite Repubblica Firenze arriva l’opinione di Francesco Ventura, già Ordinario di Urbanistica nell’Università di Firenze. Un estratto della sua riflessione sul tema stadio Artemio Franchi:

“I reperti archeologici per le epoche remote sono spesso l’unica traccia mnemonica e documentaria del passato. Non è così per un’opera moderna come questa di Nervi. L’archivio del suo studio, a esempio, è già conservato, in parte anche nella Biblioteca di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze alla cui acquisizione gratuita ho io stesso contribuito. Le opere passano e tuttavia ne resta vivo il ricordo e il contributo scientifico se valgono, come nel caso dello stadio nerviano. Mentre i luoghi restano, sebbene possano mutare di senso. Ma nel caso del Campo di Marte il senso calcistico è ancora perfettamente attuale. Costruire un nuovo stadio in altro luogo implicherebbe una doppia perdita: l’abbandono a un lento declino fino all’estinzione dell’opera di Nervi o al suo stravolgimento di senso nel caso di un uso diverso dal calcio e insieme l’abbandono del senso calcistico del luogo consolidato in novant’anni dalla città e dal popolo viola.

In conclusione. Si può certo decidere di costruire un nuovo stadio altrove, affrontando e risolvendo, se ci si riesce, i numerosi problemi urbanistici che questo comporta. Ma non si può certo dire che questa eventuale scelta tuteli il patrimonio culturale della città”.