L’interpretazione di Cesari: “Giallo a Lautaro? E’ stato Dragowski a franargli addosso”

L’ex arbitro Graziano Cesari, a Tiki Taka sulle reti Mediaset, ha dato la sua versione sul giallo a Lautaro Martinez ed uno scontro di gioco con Dragowski:

Il fallo? Ha innervosito moltissimo Lautaro e poi qualche minuto dopo è stato ammonito anche per questo. Il portiere della Fiorentina sbaglia il tempo dell’intervento. Mariani dà fallo contro il centravanti dell’Inter e invece è fallo dell’estremo difensore. Il var non poteva intervenire ma l’arbitro è davanti al giocatore e vede che non commette alcun tipo di fallo. E’ evidente che sia il portiere viola a franargli addosso.