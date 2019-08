L’inizio di una nuova era. Firenze pronta a sognare di nuovo

Finalmente, dopo oltre 2 mesi dall’ultima partita ufficiale, la Fiorentina tornerà in campo. La sfida di Coppa Italia contro il Monza di Berlusconi e Galliani è alle porte. Tante cose sono cambiate da quel funesto Fiorentina-Genoa che, per fortuna, appare soltanto come un ricordo sbiadito di un incubo lontano. Rocco Commisso ed il suo braccio destro Joe Barone hanno dato nuova linfa all’ambiente che durante l’estate è rinato, il resto è storia nota. Pradè sul mercato sta cercando di limare i dettagli. Mettendo a segno gli ultimi colpi di una campagna acquisti sin qui incentrata su giocatori di sicuro rendimento che conoscono il campionato. All’appello mancano ancora un esterno offensivo, forse due, che faccia sognare i tifosi ed una punta, nel caso Simeone trovi una sistemazione in uscita. Se sarà possibile, dopo aver piazzato qualche esubero di troppo ancora in rosa, non sono da escludere sorprese anche a centrocampo e difesa, magari con nomi mai usciti sui giornali.

I supporter gigliati hanno risposto alla grande, dando vita ad una campagna abbonamenti assai positiva. Sostegno che neanche contro il Monza verrà a mancare, in circa 20 mila assisteranno al match. Montella ha le idee chiare, la coppia centrale Ranieri Milenkovic è stata collaudata durante l’amichevole contro il Galatasaray per sopperire alla squalifica di Pezzella. Sugli esterni confermati Lirola e Biraghi anche se quest’ultimo, al centro di numerose voci di mercato, è sembrato meno sereno del solito proprio contro i turchi. Come testimonia il brutto fallo commesso su Emre Mor nel secondo tempo, unica nota stonata di una serata all’insegna dell’amicizia. A centrocampo potrebbero esordire i nuovi innesti Badelj e Pulgar, coadiuvati dal capocannoniere della scorsa stagione Marco Benassi. L’italiano durante il pre campionato si è reso protagonista di qualche errore di troppo in fase di finalizzazione, dando tuttavia prova delle sue ottime capacità di inserimento. Un mix esplosivo di corsa, geometrie, esperienza ed incursioni. In attacco spazio al rinato Boateng, sempre più leader dello spogliatoio. Le sue simpatiche apparizioni social hanno contagiato positivamente i compagni. Dimostrando di aver legato con tutti soprattutto con Chiesa, spesso preso in giro a causa del suo abbigliamento. A supportarlo ci saranno proprio Fede e Sottil, quest’ultimo vera e propria sorpresa del ritiro estivo. L’ennesimo prodotto del settore giovanile guidato dal Prof. Vincenzo Vergine, pronto a spiccare il volo tra i grandi.