Vincenzo Montella è rimasto sorpreso dalla tenuta atletica di Gaetano Castrovilli in occasione della gara di San Siro contro il Milan. In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: «Mi aspettavo che oggi Castrovilli fosse stanco e ha fatto lo stesso una grande prestazione». Il centrocampista viola è inoltre il secondo giocatore per km medi percorsi a partita nella rosa dopo Pulgar.