L’ex viola Pizarro: “Se c’ero io in campo non finivo la gara… Pulgar? Farà bene”

Così l’ex viola David Pizarro a Radio Bruno Toscana, questa sera presente allo stadio:

Ho assistito ad una gran bella partita, ma se c’ero io in campo questa gara non la finivo. Purtroppo ha detto male alla Fiorentina, il rigore dato al Napoli è incredibile. Mi fa molto piacere, comunque, vedere quello che stanno facendo qui a Firenze. Manca forse un po’ di qualità quando la palla ce l’ha la squadra di Montella, ma sono convinto che completerann0 alla grande il gruppo. Castrovilli? Ragazzo interessante. Spero che i viola possano fare un campionato importante, come la città merita, specie dopo due anni così e così. Io in società? Adesso vivo lontano da Firenze… Mi auguro che Pulgar possa far benissimo, sennò Pradè non mi chiama più (scherza, n.d.r.).