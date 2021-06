L’ex preparatore del Napoli: “Gattuso preparato. Se messo nelle condizioni…”

Alessandro Nista "sponsorizza" Gattuso. Dopo aver lavorato un anno insieme a Napoli, l'ex preparatore dei portieri azzurro è sicuro: "Saprà valorizzare tutti"

Ex preparatore dei portieri del Napoli, Alessandro Nista ha lavorato a stretto contatto con Rino Gattuso. A Tuttomercatoweb.com ha commentato l'arrivo dell'ex campione del mondo sulla panchina viola: "Farà una stagione importante, bisognerà capire quelli che saranno i programmi della squadra ma Rino è uno dei tecnici più preparati in Italia, ne sono certo visto che ci ho lavorato per un anno.