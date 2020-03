Frey: “Bravi i calciatori italiani a rispettare le regole. Francia? Troppo menefreghismo”

L’ex portiere viola Sebastian Frey ha parlato così a Radio Toscana dell’emergenza coronavirus:

Prendiamo esempio dagli italiani, vanno applauditi per come hanno accolto le ordinanze del Governo. In Francia la situazione penso sarà peggiore che in Italia: c’è più menefreghismo e meno rigore. I calciatori italiani hanno capito la gravità della cosa e stanno a casa, rispettano le regole. Vedo quindi segnali positivi, c’è bisogno di dare il buon esempio. Senza sacrificio non ne verremo fuori.