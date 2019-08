L’ex Napoli Mora: “Castrovilli-Zielinski, non era rigore. Ma nemmeno quello su Ribery”

Nicola Mora, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

Fiorentina-Napoli? I falli di mano hanno fatto discutere. L’essere severi ha portato ad episodi discussi, è successo anche nel match tra Udinese e Milan. Purtroppo un fallo di mano lascia sempre un senso di ingiustizia. Io credo che non si possa decidere che ogni fallo di mano sia rigore: è eccessivo, perché le dinamiche di gioco sono varie ed eterogenee. Possiamo solo sperare che ci sia maggiore uniformità di giudizio. Vorrei che l’arbitro andasse sempre a giudicare di prima persona le immagini televisive sui casi dubbi. Il contrasto tra Piotr Zielinski e Gateano Castrovilli non era rigore: più involontario di quello, non si può. Rigore su Franck Ribery? No, era fuori area. Era un fallo sanzionabile, ma non da rigore. Se l’arbitro fosse andato a rivederlo, avrebbe tolto ogni dubbio, senza lasciare adito alle polemiche.