L’ex Napoli: “Fiorentina grande club, per Gattuso non è passo indietro”

Tarantino, ex Napoli, dice la sua sull'ipotesi di Gattuso allenatore della Fiorentina la prossima stagione

Firenze un passo indietro? "Bisognerebbe chiedere a Gattuso quali sono le sue aspettative, ma conoscendolo un po' penso che a lui interessi di più la possibilità di lavorare in un contesto in cui lo mettano nelle condizioni di poter esprimere le sue idee di calcio. La Fiorentina è un grande club del panorama italiano, al di là delle difficoltà incontrate quest'anno. Per Gattuso potrebbe essere la sfida giusta per lavorare bene, poi se ci saranno altre occasioni importanti le valuterà. Certamente la Fiorentina è stimolante, visto le ambizioni importanti della società".