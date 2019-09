L’ex compagno Croce: “Castrovilli non mi stupisce. Anzi, può fare anche di più”

L’ex calciatore Daniele Croce è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

La Juve di Sarri? Ci vuole un po’ di tempo per vedere la mano di Sarri, ma la Juventus mi sembra già ad un buon livello. Contro il Napoli si è visto tanto del tecnico. Non potrà seguire lo stesso percorso fatto a Napoli, perché i giocatori a disposizione sono diversi. Per me non è una sorpresa, magari lo è per chi non lo conosceva. Si vedeva che era un giocatore che non c’entrava niente con la Serie B. E’ un bravo ragazzo, umile, non può far altro che migliorare. Può arrivare ad alti livelli.