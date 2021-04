L’ex collaboratore: “Lippi-Cannavaro a Firenze? Possibile, ma non adesso”

Ai microfoni di Tmw Radio, l’ex collaboratore di Marcello Lippi e Fabio Cannavaro in Cina ha parlato del futuro dell’ex allenatore campione del mondo nel 2006: “Ci parlo quasi tutti i giorni, credo e posso dare per sicuro che il suo futuro sia essere parte dirigenziale di un progetto importante. Doveva fare già il dt della nazionale, però potrebbe fare quel ruolo in società che hanno voglia di mettere nella propria struttura una figura che conosce da tanti anni il mondo del calcio. Qual è la piazza più stuzzicante per lui? E’ normale che essendo stato per tanti anni alla Juventus si potrebbe pensare a Torino, ma secondo me sarebbe ancora più affascinante vederlo in una piazza che ha bisogno come il pane di una figura come lui, per esempio la Fiorentina”.

Una suggestione tira l’altra: “Lippi con Gattuso a Firenze? molti allenatori o sono figli di quel Mondiale vinto, o della Juventus di Lippi. Marcello ha influito su quei calciatori che ha allenato, e nel momento in cui diventerà dt sicuramente dirà di andare a prendere uno di quelli che ha allenato. Cannavaro pronto per la Serie A? Fabio ormai allena da anni, in giro per il mondo. Avendolo visto lavorare, secondo me ha tutte le carte in regola per allenare in Italia, l’unico limite è che ha ancora un contratto con cifre importanti che gli rende difficile svincolarsi per tornare. Quando decadrà questa situazione, credo lo vedremo allenare qui e chissà che non sia proprio alla Fiorentina… O alla Nazionale per il dopo-Mancini”.

