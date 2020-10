Alex Pinardi, ex centrocampista del Cagliari ha parlato a Tmw della corsa all’Europa League, citando anche la Fiorentina:

La Fiorentina, con Callejon, Borja Valero ed altri giocatori importanti che devono ancora inserirsi, penso possa dire la sua ed essere la sorpresa del campionato. Non è partita benissimo, ma ha giocatori di qualità e una buona squadra. La vedo in lotta per l’Europa League.