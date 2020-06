L’ex arbitro: “Rigore Lazio generoso, ma non chiaro errore. Giusto non espellere Bastos”

“Rigore Caicedo? Già il fatto che gli addetti ai lavori abbiano pareri discordanti tra loro dimostra che non c’è stato un chiaro ed evidente errore. Per me è un rigore generoso. Il problema rimane sempre quello: l’interpretazione del protocollo. Mancata espulsione a Bastos? Nel calcio la postura conta, se fosse entrato un decimo di secondo più tardi avrebbe preso Ghezzal in pieno, ma non è stato così, il contatto è con la coscia. Il giallo è giusto“.

Queste le sentenze dell’ex fischietto Luca Marelli, che ha parlato alla trasmissione radiofonica Tutti convocati su Radio 24.