L’ex arbitro Chiesa: “Gol non convalidato a Cabral sconcertante, Var colpevole”

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex arbitro Massimo Chiesa ha commentato l'episodio del gol non convalidato dal Var a Cabral in Fiorentina-Braga: "Non ho memoria di un caso del genere, hanno combinato un gran pasticcio. Il più colpevole di tutti resta l'arbitro al Var. Bastien in campo ha sentito vibrare l'orologio convalidando il gol. Non capisco perché sia stato richiamato al Var, anche se il regolamento lo permette, ma hanno preso una decisione delirante perché la goal line technology aveva pure ragione.

L'errore di Vuillot è stata quella di dare la responsabilità all'arbitro, che si è fatto tirare dentro ad una situazione sbagliata. Sono rimasto sconcertato, dal punto di vista regolamentare è consentita ma ci deve essere un'evidenza clamorosa che in Fiorentina-Braga non ho visto. Da una parte assolvo l'arbitro, perché gli hanno comunicato che la goal line technology non avesse funzionato bene. La sua colpa è stata quella di fidarsi prendendo una decisione sbagliata. Non essendo mai stata messa in discussione e smentita, in futuro potrebbe crearsi un precedente".