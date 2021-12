Pres. Lille scherza su Ikonè: “Fiorentina pista calda? Mi piace l’idea…”

Lètang glissa la domanda sul futuro di Ikonè con sarcasmo e ironia

Tanto sarcasmo e poche certezze. Così ha deciso di rispondere Lètang alla domanda sull'interesse dei Viola per Ikonè. "Mi piace l’idea che vogliano prendere i nostri migliori giocatori perché così si riempiranno le casse del Lille…", scherza così il presidente francese che poi si sofferma sulla solidità del club: "Sento spesso dire che la situazione del club è molto brutta. In realtà abbiamo la fortuna di avere un azionista solido, Merlyn Partners. Il Lille non è più in pericolo, abbiamo stabilizzato la situazione. Il club, per la prima volta negli ultimi cinque anni, ora è finanziariamente sano". Insomma non trapela nulla dalle parole del presidente del Lille, motivo in più per pensare che Ikonè sia ancora più vicino alla Fiorentina.