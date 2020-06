L’esperto: “Stadio? Rifarlo sul vecchio era la via migliore. Bene la legge, ma non i criteri”

Francesco Ventura, docente di Urbanistica all’Università di Firenze, ha parlato ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Credo che la prima ipotesi avanzata dalla Fiorentina, quella di sostituire il vecchio stadio con uno nuovo, fosse la migliore, anche per implementare lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Gli stadi possono dare lezioni di innovazione e mostrare i difetti delle opere precedenti. La traccia del passato è necessaria, ma non tutto va conservato fisicamente. Si crea una situazione paradossale: una delle peculiarità dell’opera di Nervi è la sua perfezione per lo scopo per il quale era stata pensata negli anni ’30, cioè calcio e atletica. Ora le esigenze richiedono un ripensamento, per questioni di competitività e funzionali allo sviluppo del calcio. Allora è necessario conservare questa opera? Non c’è un valore assoluto sul periodo in questione, anzi il ricordo di quello che era rimarrebbe più vivo. Il Soprintendente sta facendo il suo lavoro, ma se l’impianto non può essere mantenuto in funzione… La legge di tutela va bene, ma non vanno bene i criteri al giorno d’oggi. Il vincolo non è qualcosa di divino, va fatto un ragionamento. Non ho notizia di vincoli rimossi, ma ciò non toglie che si possa fare un ragionamento inclusivo, per una struttura innovativa, come lo è stata a suo tempo quella di Nervi, e aperta verso il nuovo, cosa che invece il Franchi non è.”