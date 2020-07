L’esperto: “L’arbitro non può non accorgersi di aver toccato il pallone, l’AIA deve cambiare”

Il parere del nostro opinionista sul mondo arbitrale, Simone Pagnini in diretta a Lady Radio:

Situazione arbitrale allarmante. La mia valutazione non rientra nemmeno nel contatto tra Terracciano e Dzeko, il gioco andava fermato prima. L’azione infatti è viziata da una situazione irregolare. Il tocco del direttore di gara non concede che l’azione sia portata avanti. L’arbitro non può non accorgersi di aver toccato il pallone. Il mancato intervento del VAR è qualcosa di gravissimo. Errore tecnico talmente grave che è difficile da commentare o spiegare. Il mio voto a Chiffi è 4, mentre al VAR do 3. Purtroppo ho letto i quotidiani sportivi e sono stati molto leggeri. L’AIA deve smettere di promuovere persone che non sono adatte. Ci sono arbitri che non riescono a condurre una partita di Serie A, non si può far finta di niente. Margini ricorso? Nessuno purtroppo, non c’è possibilità di farlo.