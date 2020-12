L’esperto: “Ecco come la Fiorentina può affrontare il Sassuolo tatticamente. Ribery cerchi il semplice”

Adriano Bacconi, esperto di tattica e volto televisivo della Domenica Sportiva, è intervenuto a Radio Bruno:

“Conosco bene De Zerbi, cerca di far combaciare pratica e teoria con un gioco che rischia di diventare estenuante ma è molto preciso. Ogni giocatore sa quel che deve fare per attirare gli avversari nella rete e colpirli con la verticalizzazione improvvisa. Andare a prendere alta una squadra come il Sassuolo comporta un dispendio di energia enorme, e allora ci vuole attenzione sulla linea mediana del campo. Se perdono la palla con la difesa avversaria ben schierata, possono diventare vulnerabili.

Tuttavia, il loro controllo palla è molto raffinato, ed è difficile coglierli di sorpresa. L’unica cosa che mi lascia perplesso del calcio di De Zerbi è che è difficilmente applicabile a una grande, che deve sempre fronteggiare difese blindatissime. La Fiorentina non deve farsi prendere dalla bramosia e cercare di fare il gioco degli avversari, tenendo un po’ la palla per dare respiro e ritrovare un po’ di fiducia. Ribery e Callejon possono dare tecnica ed esperienza, specie il francese è un giocatore che se è a posto psicologicamente può fare la differenza. L’anno scorso soprattutto prima dell’infortunio ha fatto benissimo, in questo momento deve cercare di non fare cose troppo difficili. Juric e De Zerbi sono abbastanza diversi, il secondo accetta l’1 vs 1 in difesa, il primo no, come Gasperini. Il Sassuolo gioca sulla copertura delle linee di passaggio, il Verona attacca subito alto. Però entrambi danno codifiche precise ai loro giocatori, in questo sono simili. Sono pochi gli allenatori capaci di trovare l’equilibrio tra la codifica del gioco e la libertà dei giocatori più estrosi: già Firenze, rispetto a Sassuolo e Verona, sarebbe al di là della classifica un banco di prova superiore per questi due tecnici, che troverebbero un organico meno incasellabile”.

Intanto la Femminile sta per scendere in campo in Champions League