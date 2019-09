L’esperto: “Duncan grande colpo in prospettiva, Ghezzal non avrà difficoltà a Firenze”

Il direttore ed esperto di calcio inglese Gianluca Nani è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Ghezzal e Duncan, acquisti viola della giornata di oggi:

Ghezzal? Esterno bravo a rientrare, utile per il 4-3-3. Credo che la Fiorentina abbia fatto bene a completare l’organico con questo giocatore che è esperto e ha giocato in due campionati prestigiosi. Penso sia un ottimo colpo in prestito con diritto di riscatto. Vediamo quanto ci metterà per adattarsi, ma non penso avrà molta difficoltà.

Duncan? Un centravanti che ha fatto una valanga di gol nelle giovanili del Liverpool e se ne parlava molto bene. Non ha ancora giocato da protagonista nel grande calcio, ma sa segnare. Va visto con attenzione e curiosità. Ovvio che dal calcio giovanile a quello di prima fascia le cose possono cambiare e gli va dato tempo. A Firenze sanno far crescere i giovani, quindi penso sia un ottimo colpo.