L’esperto: “Abisso, arbitraggio insufficiente”

Come è stata la direzione di gara di Abisso? Ce lo spiega Simone Pagnini oggi come sempre dai microfoni di Lady Radio

Come pagella Abisso per me merita 5 perché la gestione della partita è stata corretta, il primo rigore era netto ed è stato bravo a vederlo perché non era semplice. I dubbi forti vengono sul secondo rigore che è stato concesso troppo generosamente e che un arbitro di un certo spessore non avrebbe mai concesso perché i due giocatori si strattonano a vicenda, l’arbitro vede solo il fallo di Caceres e il Var non può correggerlo. Nella gestione del risultato Abisso non ha influito, ma come detto il secondo rigore è veramente generoso, in quel caso erano due giocatori che si stavano strattonando. Pezzella sul primo rigore ha rischiato il cartellino rosso ma la volontà del viola era di andare sul pallone, quindi giusto il giallo.