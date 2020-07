Leko: “Amrabat si merita tutto quello che sta raccogliendo, ha il talento giusto per la Fiorentina”

Ivan Leko, ex allenatore del Bruges, che ha lanciato Amrabat, ha parlato a Calciohellas.it:

Si aspettava questo impatto da parte di Amrabat alla prima stagione in Serie A?

“Lo conosco bene e sapevo che avesse molto talento, ma la stagione che sta facendo al Verona è veramente spettacolare. Ho visto molte sue partite e sta giocando ad alto livello. Io l’ho impiegato anche in difesa, ma lui è un centrocampista difensivo in grado di costruire l’azione. Poi c’è da dire che sta giocando in una formazione che gioca a memoria. Sono contento che stia facendo così bene perché è un bravo ragazzo e se lo merita”.

A gennaio ha firmato con la Fiorentina: crede sia pronto per un ulteriore step?

“Ha qualità, forza e talento per giocare nella Fiorentina e spero che possa ripetere quello che ha fatto in questa stagione. Io sono rimasto colpito dalla sua personalità e dalla fiducia nei propri mezzi. Quando non giocava mi diceva ‘fammi giocare che poi vinceremo tutte le partite’. Mi piaceva questo suo modo di essere e il fatto che lottasse sempre per la sua posizione”.