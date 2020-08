Leicester in pressione per Ghezzal: la Fiorentina è chiamata alla scelta

Secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net, Rachid Ghezzal sta facendo riflettere la Fiorentina sull’opportunita di confermarlo anche per la prossima stagione. Il problema è che il costo del riscatto sfiora i dieci milioni di euro, un investimento troppo pesante per un giocatore che non è certo della titolarità. Il Leicester non vedrebbe di buon occhio un semplice rinnovo del prestito, anche perché vorrebbe monetizzare con la cessione dell’esterno algerino, reinventato mezzala da Iachini. Le Foxes stanno mettendo pressione alla Fiorentina, che deve prendere una decisione, anche perché si stanno muovendo altri club italiani pronti a soddisfare gli inglesi.

