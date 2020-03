Un nuovo racconto dai nostri lettori, che continuano a scriverci entusiasti di poter rivivere emozioni tanto intense. Questa è la volta di Giovanni, la prossima potrebbe essere la vostra. Scrivete a redazione@violanews.com!

Avevo 10 anni nel 1959 e, iniziando a seguire il calcio, chiesi al mio papà per quale squadra potevo tifare. Rispose “Firenze è città splendida, la Fiorentina va forte”:diventai tifoso e m’innamorai della Viola. Pensate a quei tempi andavamo forte: Montuori, Hamrin, Robotti, Sarti ecc.ecc. Preciso che sono del Sud, di Salerno, cuore e carattere sanguigno.

Attraverso i decenni ho seguito sempre i Viola, con le radioline per “Tutto il Calcio”, poi in TV e la pay per view, poi dal vivo a Firenze a volte e negli Stadi del Sud, e perdendo pochissime partite. In serie A, in B e C2 ovunque, sempre con cuore trepidante, nel bene e nel male… e mai perdendo la fede per i gigliati. Forse qualcuno mi prenderà per folle, ma io, alla mia età, ancora mi emoziono…

La prima volta dal vivo fu al “Comunale” a Settembre 1962 un Fiorentina -Modena 1-2 (Milani per noi), mi aveva accompagnato papà e fui rammaricato per il risultato ma felicissimo per aver visitato Firenze per la prima volta: uno scrigno di tesori ! Un’ultima annotazione: nell’anno del secondo scudetto, 1969, mi fidanzai con la donna che poi sarebbe diventata mia moglie ! Quasi una profezia. Oggi vivo felicemente con lei e sono anche nonno ! Un saluto e un abbraccio a voi ed a tutti i tifosi della Fiorentina.

Giovanni